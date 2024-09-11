Endettement de la France : l’aveuglement

Des explications qui ne sont pas pertinentes L’ampleur de l’augmentation de la dette publique est volontiers expliquée par le caractère imprévisible et sans précédent des crises que nous venons de traverser : « Gilets jaunes », Covid-19 (avec son « quoi qu’il en coûte ») et inflation (avec son « bouclier de protection du pouvoir d’achat »). Les Gilets jaunes : un cas de force majeure ? Les « Gilets jaunes » sont présentés comme un phénomène exceptio