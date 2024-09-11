Endettement de la France : l’aveuglement

par Patrick Careil

Nº 187 automne 2024 Réservé aux abonnés

Des explications qui ne sont pas pertinentes L’ampleur de l’augmentation de la dette publique est volontiers expliquée par le caractère imprévisible et sans précédent des crises que nous venons de traverser : « Gilets jaunes », Covid-19 (avec son « quoi qu’il en coûte ») et inflation (avec son « bouclier de protection du pouvoir d’achat »). Les Gilets jaunes : un cas de force majeure ? Les « Gilets jaunes » sont présentés comme un phénomène exceptio

La suite est réservée aux abonnés ayant un abonnement numérique + archives...

Continuez à lire votre article en vous abonnant ou en achetant l'article.

S'abonner
Je suis abonné ou j'ai déjà acheté l'article

Thèmes abordés

Patrick Careil

Patrick Careil

Inspecteur général des Finances, il a été directeur de la Législation fiscale, directeur du cabinet du ministre de la Défense, chargé de mission auprès du ministre de l’Économie et de Finances, président d’une banque et président de chambre au tribunal des affaires économiques de Paris.